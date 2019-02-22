Карнавал в Венеции: миланцы танцуют менуэт, а минчане ходят по музеям

К этой группе в костюмах и масках на площади Сан Марко в Венеции невозможно было подойти – с ними всё время фотографировались. Почему-то сразу поняла, что они – из “наших”.

Оказалось и правда – семья Бортич из Беларуссии. Знакомьтесь: Дмитрий, Алеся и их дети – Карина и Тимур. У Бортич в Минске – свой семейный бизнес, связанный с финансами.

- Мы – бухгалтеры, но любим проводить время весело и креативно, не так, как наши коллеги. Три года мы мечтали попасть на карнавал в Венецию, и вот сказка стала былью, - Алеся просто сияла, рассказывая об этом.

Оказалось, у главы семейства сегодня – день рождения.

- Мне уже за 40, нет потребности устраивать сабантуи, - Дмитрий почему-то употребил в речи название татарского народного гуляния – сабантуй (праздник плуга).

- А вы точно из Беларуссии? (спросила я про себя)

- Для счастья не надо много людей, главное - иметь рядом родственные души. Сегодня мы отметим день рождение всей семьей, только мы и Венеция! - вдохновенно продолжала Алеся.

- Костюмы сами сшили?

- Нам посоветовали приезжать со своими костюмами, так как брать на прокат в Венеции – дорого. Платья мы сшили сами, а маски – настоящие венецианские нам одолжил брат Дмитрия, который живет в Москве, - говорит Алеся, - Пришлось тащить с собой тяжелые чемоданы, но мы не жалеем. Прогулка в старинных нарядах и масках вызвала у нас невероятный всплеск эмоций. Столько внимания, все хотят с нами сфотографироваться.









- Вы впервые в Венеции?

- Второй раз, приехали на четыре дня, посетили музей миллиардерши Пегги Гуггенхайм, галерею Академии, Дворец дожей, собор Святого Марка, всё очень понравилось. Каждый день много гуляем - обследуем новые улочки Венеции.

- А на островах удалось побывать?

- Мурано и Бурано не впечатлили. Делать там нечего. Вапоретто - обычный трамвай, - сказал, как отрезал Дмитрий.

Мне показалось, что этому маскараду он не очень-то и рад. Да, карнавал – это тоже испытание: толпы людей, шум, гам.

Хозяин бара едет в Россию на кампере

Поговорив с минчанами, я тут же столкнулась с миланцами – четой Альбарези Аланом и Клаудией в очень красивых костюмах, пышных париках, модных лет так 200-300 назад. За супругами следовали их прелестные дочери.









- У меня сегодня юбилей – 50 лет! Представляете?! - возбужденно заявил Алан. - Сегодня мы идём на карнавальную вечеринку в отеле “Монако”, будем танцевать менуэт и отмечать мой день рождения.

Дочка Иллария зачем-то переводила мне ответы отца на английский, и очень мешала понять его итальянский.

- У нас под Миланом есть собственный бар! К нам часто заходят русские. Побывать в России – моя мечта. Возможно, в этом году отправимся всей семьей в Россию на нашем кампере (дом на колесах – авт.).









В этот момент толпа туристов грубо оттеснила меня от Алана, и я так и не узнала его маршрут по России. Карнавал в Венеции – это стихия, в которой нужно уметь лавировать.