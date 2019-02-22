Журналисты убеждены, что угадали пол будущего ребенка герцогини Меган

Журналисты уверены, что им удалось угадать пол будущего ребенка герцогини Меган. 19 февраля в Нью-Йорке друзья экс-актрисы устроили праздник в честь малыша, который на Западе называют baby shower.

Меган прекрасно провела время среди своих подруг – спортсменки Серены Уильямс, актрисы Эбигейл Спенсор и стилиста Джессики Малруни. Кроме того, на вечеринке присутствовали несколько мужчин, с которыми давно дружит жена принца Гарри, передает "Свободная пресса".

Журналисты подкараулили Меган, выходящую из ресторана, где проходило торжество. Она держала в руках подарочный пакет голубого цвета, что навело сотрудников СМИ на мысли о том, что в британской королевской семье появится еще один мальчик, сообщают "Известия".