Утром в пятницу, 22 февраля, стало известно, что оппозиционный политик Хуан Гуаидо, провозгласивший себя в конце января временным лидером Венесуэлы, подписал свой первый "президентский" указ.

Гуаидо позволил доставку гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы. Текст данного документа уже опубликован в социальной сети Twitter . Кроме того, оппозиционер отменил приказ легитимного президента страны Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией. Более того, он оставил в силе отношения с Кюрасао, Арубой и Бонэйро, а также подтвердил гарантии для тех военных, которые примут решение перейти на его сторону.

Отметим, что Мадуро не хочет, чтобы в страну поставляли гумпомощь, поскольку, по его мнению, в Венесуэле нет кризиса. Известно, однако, что политик согласился принять 2 миллиарда долларов от ЕС.