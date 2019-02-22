Порошенко «вернул» Малевича Украине

Пётр Порошенко причислил советского и российского художника Казимира Малевича к «украинским авангардистам». Новостью он поделился в Facebook. «Возвращение» Малевича приурочено к 140 юбилею художника.

Президент Порошенко написал, что имя украинского художника-авангардиста вернули в культурное наследие и национальную историю страны. Также лидер Украины отметил, что Малевич по праву считается одним из важнейших художников двадцатого века, творчество которого во многом определило нынешний путь искусства.

Казимир Малевич был рождён в 1879 году в Киеве, который в то время являлся частью Российской империи. Умер знаменитый художник в середине мая 1935 года в Ленинграде.