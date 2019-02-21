Президент Грузии Зурабишвили с триумфом посетила Европу

Многодневная поездка президента Грузии Саломе Зурабишвили по Европе завершилась в Германии, где прошли встречи с канцлером Ангелой Меркель и президентом Франк-Вальтером Штайнмайером.



Главная цель, которую поставила Зурабишвили в рамках германских переговоров, - углубить отношения Грузии с Евросоюзом и НАТО. Подобные переговоры уже состоялись во Франции, где глава государства Эмманюэль Макрон уже пообещал Грузии всестороннюю поддержку.



Выступая перед лидерами европейских стран, Зурабишвили также преследовала цель улучшить имидж Грузии и ее правительства в зарубежных странах. Это стало своеобразным ответом Михаилу Саакашвили, неформальному лидеру оппозиционной партии «Национальное движение», который всеми силами пытается выставить грузинское правительство беспомощным, бездарным и лояльным к России. Подобными мерами, как считают эксперты, Саакашвили хочет доказать Западу, что у Грузии нет другой альтернативы, кроме него. Он пытается получить реальную поддержку Запада, чтобы вернуться на родину и включиться в текущий политический процесс.



Президент Грузии на выступлениях в Германии подчеркнула, что будущее ее страны – это «европейская семья» с Евросоюзом и НАТО. Однако, по мнению Зурабишвили, чтобы стать членом ЕС им еще нужно немало поработать, но для членства в НАТО Грузия уже вполне готова.



