ДНР узнала о новом случае «массового бегства» из воюющих против Донбасса ВСУ

В армии самопровозглашенной ДНР заявили о продолжении «массового бегства» личного состава из Вооруженных сил Украины, воюющих против Донбасса. О новом подобном случае на брифинге для журналистов рассказал спикер ополченцев Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, свыше трехсот военнослужащих 72-й бригады ВСУ решили уйти из армии после возвращения их соединения в пункт постоянной дислокации из зоны конфликта на востоке страны. Причиной массового увольнения стала невыплата силовикам обещанных им денег.

Ранее в четверг сообщалось, что пресс-служба армии ДНР распространила в интернете видеозапись, на которой запечатлены последствия ударов противника по селу Васильевка, расположенному на территории республики. Украинские военные использовали в ходе атаки вооружение, которое запрещено минскими договоренностями о перемирии в Донбассе.