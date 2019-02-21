Шестилетний мальчик Ной прославился на весь мир весьма необычным способом. Сын Шелли и Роба Уоллов родился почти без мозга, однако не только выжил, но и смог "нарастить" недостающий орган.

Появившийся на свет в Великобритании с двумя процентами мозга ребенок почти полностью смог восстановить размер органа при помощи тренировок. Об этом сообщает издание The Sun.

Сперва Ной научился без посторонней помощи сидеть. Затем специалисты из австралийского центра по многу часов занимались с ним, и уже к трем годам мозг мальчика увеличился до 80%.

Недавно мальчик попробовал встать на доску для серфинга. Родители верят в свое чадо и не теряют надежды, рассчитывая, что однажды их необыкновенный сын сможет встать на лыжи.