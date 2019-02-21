В ДНР разоблачили планы украинских спецслужб по ликвидации Виктора Медведчука

Спецслужбы Украины планируют провести операцию по ликвидации политика Виктора Медведчука. Соответствующая информация оказалась в распоряжении министерства госбезопасности самопровозглашенной ДНР.

Согласно данным, озвученным в Донецке, покушение на Медведчука должна совершить группа, сформированная из спецназовцев. При этом ответственность за данный инцидент его организаторы намерены возложить на одну из праворадикальных группировок, действующих в настоящее время на Украине.

Как отмечается в сообщении МГБ ДНР, процитированном сайтом «ПолитНавигатор», достоверность разведывательных сведений о планах по убийству Медведчука подтверждает тот факт, что в украинских СМИ из фигуры политика активно формируется образ предателя. Аналогичная информационная работа проводилась перед ликвидацией журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.