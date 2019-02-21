«Наитупейшая идея»: соратник Трампа оценил планы вывода войск из Сирии

Ближайший соратник президента США Дональда Трампа сенатор Линдси Грэм назвал вывод американских военных из Сирийской Арабской Республики "наитупейшей идеей". Об этом сообщила The Washington Post.

Газета пересказала диалог между Грэмом и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом на Мюнхенской конференции. Как отмечает издание, сенатор при этом даже выругался матом.

"Это наитупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал", - заявил Грэм, получив утвердительный ответ на вопрос о реальности намерений США вывести американских военнослужащих с территории САР.

Кроме того, по информации издания, сенатор присовокупил, что более не планирует поддерживать политику Дональда Трампа и отныне не является одним из сторонников американской администрации.