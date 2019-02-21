Детали «варварской» атаки ВСУ по поселку ДНР озвучила на видео армия республики

Пресс-служба Народной милиции ДНР выложила видео с последствиями обстрела Вооруженными силами Украины села Васильевка, которое находится под контролем властей самопровозглашенной республики. Военные корреспонденты назвали данную атаку «варварской».

Из репортажа следует, что инцидент произошел накануне утром. Киевские силовики использовали гранатометы и 82 мм и 120 мм минометы, которые запрещены соглашениями о перемирии в Донбассе, заключенными в Минске. Результатом удара по населенному пункту стали повреждения двух жилых домов и нескольких построек хозяйственного назначения. Погибших и раненых среди местного населения нет.

Ранее в четверг сообщалось, что на Украине предсказали наступление армии страны на город Дебальцево. Соответствующее заявление сделал Сергей Гуменюк, военный, принимавший участие в силовой операции Киева против Донбасса.