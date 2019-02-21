В Европе предложили ввести кино для взрослых в школьную программу

В Ирландии советуют включить просмотр и изучение кинофильмов для взрослых в школьную программу. Специалисты уверены: детям нужно объяснять, что происходящее на экране никак не связано с реальностью.

Ученые из Ирландского национального университета придерживаются мнения, что такие уроки помогут подрастающему поколению подготовиться к реальной сексуальной жизни. Об этом пишет издание The Sun.

По словам инициаторов данного проекта, подростки все равно будут смотреть порнографию. А многие молодые люди впоследствии испытывают комплекс неполноценности из-за увиденного в эротическом контенте.

В школе же им покажут сексуальную жизнь такой, какой она является, без прикрас. Педагоги расскажут, что происходящее на экране является лишь постановкой и чаще всего имеет мало общего с реальной жизнью.