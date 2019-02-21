Британка собирается сшить сумочку из своей.. ноги

В Сети обсуждают объявление жительницы Великобритании по имени Джоан, проживающей в Манчестере. Дама приняла решение сделать себе модную сумочку со вставкой из кожи ее собственной ноги.

Британка объявила о поиске дизайнера для создания сумки из собственной кожи. Как сообщает издание Metro, женщина желает изготовить изделие из кожи своей ампутированной ноги.

Причиной ампутации конечности стала тяжеля форма заболевания сосудов. Женщина рассказала в соцсети, что ей противна сама мысль о том, что ее ногу после операции утилизируют.

И тогда Джоан сама разработала дизайн будущей сумки. Поскольку кожи на все изделие по ее расчетам не хватит, женщина решила сделать просто кожаную вставку посередине аксессуара.