Ветеран АТО спрогнозировал бросок ВСУ на отбитый ополченцами Донбасса Дебальцево

Вооруженные силы Украины в будущем предпримут наступление на город Дебальцево, потерянный ими в ходе боев с ополченцами в начале 2015 года. Соответствующий прогноз озвучил Сергей Гуменюк, ветеран «Антитеррористической операции» (так ранее официально называлась военная операция Киева в Донбассе).

Экс-военнослужащий выразил уверенность в том, что силовики заберут «свое Дебальцево», пишет сайт «ПолитНавигатор». По словам Гуменюка, наступление на населенный пункт, контролируемый самопровозглашенной ДНР, должно быть организовано «хорошими командирами» на основе разведывательных донесений.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский аналитик Руслан Бортник рассказал о планах властей бывшей советской республики по Донбассу. Эксперт отметил, что киевское руководство не хочет возвращать данный регион и стремится заморозить идущий на его территории конфликт.