Киевский эксперт раскрыл планы Порошенко по восставшему против Украины Донбассу

Политолог Руслан Бортник раскрыл планы Петра Порошенко по восставшему против Украины Донбассу, а также российскому Крыму. Заявление киевского аналитика приведено в заметке, опубликованной российскими интернет-СМИ.

По словам Бортника, президент Украины не собирается возвращать Донецк и Луганск, поэтому делает все для замораживания вооруженного конфликта на востоке страны. Эксперт добавил, что цель киевских властей – «максимальное отчленение» Донбасса и Крыма от Украины, пишет сайт politexpert.net. Это необходимо для того, чтобы данные регионы информационно не влияли на бывшую советскую республику, отметил Руслан Бортник.

Ранее в четверг сообщалось, что Донбассу предрекли масштабную войну в случае возвращения в состав Украины в качестве автономии. С соответствующим прогнозом выступил Александр Ходаковский, бывший командир ополченцев ДНР.