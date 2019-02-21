Донбассу предрекли масштабную войну в случае получения им автономии на Украине

Возвращение Донбасса в состав Украины в статусе автономии не приведет к миру. Такую точку зрения на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» высказал Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

Как отметил Ходаковский, люди, которые выступают за разрешение конфликта на востоке бывшей советской республики путем предоставления Донецку и Луганску автономии, «обещают» ополченцам смерть, «если учесть, что происходит с добровольцами в украинских тюрьмах». Согласно прогнозу экс-комбрига, защитники ДНР и ЛНР не сложат оружие, в результате в Донбассе вспыхнет большая война, еще более масштабная, чем в 2014 году.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в ополчении ДНР заявили о «чудовищном» обострении на линии фронта. Такую характеристику ситуации, сложившейся в зоне боевых действий, дал защитник республики Бенес Айо.