Торговля правосудием: президент Литвы лишила иммунитета восемь судей

Литовские правоохранительные органы задержали восемь судей и пять адвокатов в связи с подозрениями в коррупции.

В различных коррупционных преступлениях - взяточничестве, подкупе, торговле влиянием – подозреваются три судьи Апелляционного суда Литвы, судья Верховного суда, судья Вильнюсского окружного суда, судья административного окружного суда Вильнюса, судья регионального административного суда города Каунаса, судья Вильнюсского городского участкового суда. Также задержаны пять известных в Литве адвокатов.

Генпрокурор Литвы Эвалдас Пашилис отметил, что задержанные занимались «торговлей правосудием». А директор службы спецрасследований Жидрунас Барткус назвал данные задержания «крупнейшими в истории государства»: в данной операции участвуют более 100 сотрудников службы.

Что ясно по этому делу сейчас?

Задержанных подозревают в том, что взятки давались за решения как по административным делам, так и по гражданским и уголовным. Совокупная сумма взяток достигла 400 тысяч евро. По информации прокуратуры взятки колебались от тысячи евро до 100 тысяч.

Дело получило большую огласку: президент Литвы Даля Грибаускайте лишила иммунитета восемь судей и официально заявила, что «прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатов».

Аресты потрясли всю судебную систему Литвы. Председатель Вильнюсского окружного суда Лорета Браждене заявила: «Приоритетом нашей судебной общественности является нетерпимость к коррупции и принижению имени судьи, поэтому такая информация потрясла судебную систему. Для обеспечения правосудия важна не только буква закона, но и мораль судьи, и сегодня у нас возникли серьезные вопросы. Мы будем смотреть и наблюдать за ситуацией, но приоритетом, конечно, будет являться нетерпимость к коррупции».

Фамилии и имена задержанных были официально оглашены. Коллеги, которые работали с задержанными, пытаются оправдать их. Например, лишенный иммунитета судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, по словам его сотрудников «являлся опытным судьей и никогда не был замечен в коррупционных сделках».

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что времена неприкосновенности закончились.

«Времена неприкосновенности закончились. Этот урок должны выучить все – политики, судьи, чиновники. Мы в государстве стремимся к нулевой терпимости к коррупции, а лица, которые прикрывались твердыми партийными крышами и пользовались полученными полномочиями для создания собственного, а не государственного блага, должны дождаться достойного возмездия», - заявил премьер.