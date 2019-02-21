Олимпийская чемпионка Арианна Фонтана спрыгнет с колокольни в Венеции

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро торжественно объявил, кому в этом году выпало честь спрыгнуть с самой знаменитой колокольни в мире. Полёт орла (аквила по-итальянски) - одно из самых значимых событий традиционного карнавала.

Орлом, а точнее орлицей Венецианского карнавала 2019 года станет Арианна Фонтана - 28-летняя олимпийская чемпионка, чемпионка мира и восьмикратный призер Олимпийских игр, конькобежка, лидирующая среди женщин по количеству олимпийских медалей за карьеру в шорт-треке.

Арианна выпорхнет из колокольни Сан Марко 3 марта, с высоты 98,6 метров, пересечет самую красивую площадь мира – Сан Марко под удары самого большого колокола Венеции - марангоны.

- Надеюсь, полёт Арианны приблизит решение Международного Олимпийского комитета, и наша заявка на проведение Зимних олимпийских игр 2026 года в Милане и жемчужине региона Венето – Кортине будет одобрена. В Кортине д’Ампеццо находятся самые живописные горные вершины Европы - Доломиты, Аллеге, Агордино, Кансильо, и мы будем рады принимать гостей в Венеции и в нашей провинции Беллуно, - говорит Луиджи Бруньяро.

- Арианна была почетным гостем в Токио, где мы впервые представили заявку на Зимние Олимпийские игры 2026 в Милане-Кортине. Орлица международного шорт-трека становится Орлом Венецианского карнавала! Арианна – великая спортсменка и сегодня она ассоциируется с самым красивым городом в мире, а теперь и с одной из самых знаменитых традиций, - радуется президент области Венето Лука Зайа.

Арианна – не только чемпионка, но и красавица – хрупкая блондинка с голубыми глазами. Надееемся, что она не боится высоты. Ведь ей привычнее скользить по льду, а не парить по воздуху.