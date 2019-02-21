Джордж Сорос призвал Европу проснуться

Небезызвестный Джордж Сорос в очередной раз предрек Евросоюзу крах. Американского финансиста тревожит отсутствие внятных ценностей и внешнеполитических ориентиров у европейского сообщества.

В Европейском союзе отсутствует какая-либо понятная и единая стратегия развития, зато присутствует проблема с мигрантами, говорится в опубликованной статье Сороса под названием «Европа, пожалуйста, проснись». Эта ситуация привела к взрывному росту так называемого «евроскептицизма», и все большее число избирателей готовы отдать свои голоса за «евроскептиков» на предстоящих в мае 2019 выборах в Европарламент.

Текущее положение дел приведет к усугублению европейского кризиса, и предстоящий Brexit только усилит вероятность дальнейшей европейской дезинтеграции. А поскольку политика и экономика всегда тесно связаны между собой, то продолжающиеся торговые войны, объявленные Дональдом Трампом в том числе и Европейскому сообществу, приведут к длительной рецессии. В долгосрочной перспективе это может затронуть и Россию за счет снижения товарооборота с ЕС, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».