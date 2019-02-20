Минобороны Эстонии не исключает подготовки к войне

Глава отдела оборонных инвестиций военного ведомства Кусти Сальм на конференции по экономической безопасности заявил, что судя по характеру оборонных расходов Эстонии, страна готовится к войне.

"Это не только игра в оборону по учебникам или ведение хозяйства министерства обороны и сил обороны. Мы сегодня фактически готовимся к войне", - отметил он, не уточняя с кем, цитирует газета Postimees.

На его взгляд, характер закупок и учений говорит о подготовке к вооруженному конфликту: страна старается получить из каждой инвестиции в оборону как можно больше оружия, боеприпасов и средств связи.