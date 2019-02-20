Премьер–министр Латвии желает сделать финансовую систему страны честной

Премьер–министр Латвии Кришьянис Кариньш решил прислушаться к рекомендациям Moneyvalи провести реформы в финансовом секторе страны.

Сегодня, 20 февраля, г-н Кариньш подписал три распоряжения, которые предусматривают реформирование надзора в финансовом секторе Латвии. Премьер – министр считает, что нужно провести «косметический ремонт» финансовой системы Латвии.

«Выполнение рекомендаций Moneyval достаточно для того, чтобы Латвия не была включена в «серый» список, но наша цель – сделать финансовую систему честной, а нечестные держались бы подальше от латвийской финансовой системы. Чтобы пройти на шаг дальше рекомендаций я объявляю реформу контроля над финансовым сектором. Прежнего косметического ремонта недостаточно. Нужен капитальный ремонт», - сказал премьер-министр Латвии.

Что входит в новые распоряжения г-на Кариньша?

Укрепление банковского надзора, а также исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями.

Г-н Кариньш планирует внести изменения в закон о кредитных учреждениях, чтобы исключить из финансовой системы банки, которые занимаются отмыванием денег.

Еще реформа предусматривает разгрузить прокуратуры и суды, чтобы вместо мелких преступлений они больше внимания уделяли делам о крупных финансовых махинациях. Данная реформа должна быть рассмотрена в Сейме через месяц.

P.S. Латвия уже имела некий печальный опыт с закрытиями банков: например, «Крайбанк», где Раймонд Паулс потерял свои деньги, ликвидация вполне успешного банка ABLV, где сотни сотрудников потеряли рабочие места и т.д. Конечно, кто не хочет честной финансовой системы? Но получится ли? И дело только в честности? Впрочем, как говорится, «новая метла»… Вот только куда она наметет?