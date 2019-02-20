В ополчении воюющей с Киевом ДНР заявили о «чудовищном» обострении в Донбассе

На линии фронта в Донбассе произошло «чудовищное» обострение. Так ситуацию, сложившуюся в настоящее время в зоне конфликта на востоке Украины, охарактеризовал Бенес Айо, ополченец непризнанной ДНР.

По словам Айо, которого процитировал сайт «ПолитНавигатор», последние две недели украинская армия обстреливает практически всю территорию самопровозглашенного государства. Наблюдающуюся эскалацию защитник ДНР связал с грядущими выборами украинского президента. Идущий на второй срок глава государства Петр Порошенко, по мнению ополченца, является «демоном войны».

Вооруженное противостояние на территории Донбасса продолжается с весны 2014 года. Ранее в среду сообщалось, что в сети опубликовали видеозапись ударов киевских военных по технике защитников ЛНР. Данные кадры сделал с воздуха украинский беспилотный летательный аппарат.