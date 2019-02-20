Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков оценил шансы России на победу в борьбе с США и НАТО.

По словам специалиста, российские ВВС по своей оснащенности и численности могут эффективно противостоять войскам Североатлантического альянса только в условиях локального конфликта, который проводится на территории третьей страны.