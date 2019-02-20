Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных войск на Украину

Украинский лидер Петр Порошенко в среду внес в Верховную раду законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины в этом году. Это необходимо для участия в международных учениях.

Согласно последней информации, речь идет о украинско-американских маневрах Rapid Trident–2019, которые должны пройти в июне – октябре, Sea Breeze–2019, запланированных на июнь – сентябрь, украинско-румынских учениях Riverine-2019, (апрель – ноябрь), многонациональных учениях под названием "Кленовая Арка–2019" (июль – декабрь) и украинско-британских тренировочных маневрах Warrior Watcher–2019.

Как отмечает RT, учения состоятся во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности, а также в некоторых других частях и полигонах.