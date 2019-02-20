Путин заявил, что Россия настроена на дружеские отношения с США

Российский лидер Владимир Путин в рамках послания Федеральному Собранию в среду, 20 февраля, сделал важное заявление об отношениях с США. Политик подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

По словам Владимира Путина, все действия Российской Федерации в сфере безопасности носят исключительно оборонительный характер.

Глава государства в ходе своего сегодняшнего выступления также заверил, что Москва настроена на дружественные отношения с Вашингтоном, однако отметил, что связи России и Соединенных Штатов Америки должны быть полноценными и равноправными.