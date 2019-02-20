Кадры разгрома армией Украины техники ополченцев ЛНР опубликовал волонтер ВСУ

Разгром Вооруженными силами Украины техники ополченцев самопровозглашенной ЛНР сняли на видео с беспилотного летательного аппарата. Данные кадры выложил в сеть Юрий Мысягин, волонтер, занимающийся сбором помощи для армии бывшей советской республики.

Как написал Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook, 54-й бригаде ВСУ удалось уничтожить грузовик защитников республики, в котором находилось зенитное орудие, автомобиль «Газель», использовавшуюся силами ЛНР для подвоза боеприпасов, УАЗ, а также блиндаж. Согласно информации, поступившей в распоряжении волонтера, в ходе атаки были убиты двое ополченцев.

Ранее в среду сообщалось, что киевский политолог Михаил Погребинский объяснил нереальность вторжения армии Украины в народные республики Донбасса перед первым туром выборов президента страны, который состоится в конце марта.