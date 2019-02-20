Замглавы МИД отказался называть США партнером России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в среду, 20 февраля сделал важное заявление. По словам дипломата, Соединенные Штаты Америки в настоящий момент нельзя назвать партнером РФ.

Сергей Рябков в беседе с журналистами подчеркнул, что в отношении с Вашингтоном российской стороне сейчас следует придерживаться несколько другого понятия, которое было изобретено самими американцами. Речь идет о термине "стратегическое партнерство".

В интервью журналу "Международная жизнь" замглавы МИД заметил, что данную линию необходимо проводить с США в обозримой перспективе.