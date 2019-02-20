На Украине объяснили нереальность вторжения ВСУ в Донбасс перед выборами в марте

Вероятность наступления Вооруженных сил Украины на республики Донбасса перед выборами президента страны, которые должны состоятся 31 марта, стремится к нулю. Такой точки зрения придерживается киевский эксперт Михаил Погребинский, которого процитировали российские интернет-СМИ.

Аналитик указал на то, что Соединенные Штаты испытывают проблемы, которые через полтора месяца «не рассосутся», пишет ФБА «Экономика сегодня». По словам Погребинского, «брать на свою голову» еще и проблемы, которые возникнут из-за вторжения Киева в Донбасс, Вашингтон не намерен. Украинский президент Петр Порошенко мог бы решится на агрессию без поддержки США, если бы не имел шансов на попадание во второй тур. В настоящее время эти шансы у Порошенко есть, поэтому он вряд ли захочет рисковать, заявил Михаил Погребинский.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Эдуард Попов назвал «самый прямой путь» к признанию Москвой самопровозглашенных ДНР и ЛНР.