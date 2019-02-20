Совфед: Порошенко выдумал историю о том, что он выносил погибших с Майдана
20 февраля 2019, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в среду, 20 февраля, прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он "лично выносил погибших с Майдана".
По словам политика, Порошенко, вероятно, действительно был на Майдане, а остальное придумал. "Он вообще способный выдумщик", – заявил Цеков в беседе с RT.
В Совфеде считают, что целью таких высказываний Петра Порошенко является повышение рейтинга с целью снова стать президентом Украины. Цеков отметил, что если бы украинский лидер говорил правду, то он вспомнил бы, как приезжал в Крым после госпереворота в качестве миротворца, а затем позорно бежал с полуострова.