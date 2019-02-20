Аналитик обозначил «самый прямой путь» к признанию Россией республик Донбасса

Отечественный эксперт Эдуард Попов обозначил условие, при котором Российская Федерация может признать независимость отделившихся от Киева ДНР и ЛНР. Соответствующее заявление аналитик сделал в разговоре с журналистами.

Попов, ставший собеседником интернет-издания «Свободная пресса», высказал мнение, что Москва пойдет на признание самопровозглашенных республик, «и, возможно, это случится скорее, чем мы думаем». «Самым прямым путем» к осуществлению данного дипломатического шага эксперт назвал попытку Украины решить проблему Донбасса с помощью блицкрига.

На востоке бывшей советской республики с весны 2014 года продолжается военный конфликт, в котором участвуют армия страны и ополченцы ДНР и ЛНР. Ранее в среду сообщалось, что киевские силовики уничтожили при помощи беспилотника своего сослуживца, бежавшего в сторону позиций защитников Донбасса.