Крымский политолог Владимир Джаралла утром в среду, 20 февраля, заявил, что присутствие в акватории Черного моря американского эсминца "Дональд Кук" является своеобразной "психической атакой".

Эксперт подчеркнул, что реальной угрозы данное судно не представляет, поскольку находится под российским военным контролем, передает РИА "Новости"

Джаралла добавил, что США продолжают постоянно давить на Россию демонстрационными шагами. По мнению политолога, ситуация с американским кораблем "Дональд Кук" призвана создать напряжение для РФ, а также приободрить Украину в ее будущих провокациях.