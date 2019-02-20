Московский политолог назвал условие начала «большой войны» между РФ и Западом

Политолог Евгений Сатановский обозначил условие начала масштабного вооруженного конфликта между Российской Федерацией и Западом. Заявления аналитика приведены в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

По словам Сатановского, процитированного сайтом politpuzzle.ru, «большая война» вспыхнет, «если нас окончательно достанут». Российский эксперт отметил, что не имеет четкого представления о сценарии начала конфликта. При этом Евгений Сатановский предположил, что ареной противостояния станет территория Германии. Свою гипотезу политолог обосновал тем, что Берлин является проводником интересов Соединенных Штатов в Европе.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети появились материалы, в которых обозначены предполагаемые район и срок начала Третьей мировой войны.