Юнкер: Евросоюз готов дать Лондону отсрочку для Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду заявил, что Брюссель готов предоставить Лондону отсрочку для Brexit. Политик, однако, отметил, что это может быть чревато юридическими проблемами.

Юнкер подчеркнул, что если Великобритания рассчитывает на отсрочку, то никто не будет препятствовать стране, однако если этот процесс затянется, то Лондону придется в мае голосовать на выборах в Европарламент, передает kp.ru.

По словам главы Еврокомиссии, до Brexit Британия будет являться полноправным членом Евросоюза, а значит, будет иметь право принимать участие во всех европейских выборах. При этом евродепутаты, выбранные подданными королевства, вскоре будут вынуждены покинуть посты, а отданные за них голоса будут засчитаны при определении победившей в Европарламенте политической фракции, уточняет ТАСС.