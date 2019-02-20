ВСУ уничтожили с помощью дрона бежавшего в сторону сил ДНР украинского офицера

В зоне конфликта в Донбассе погиб офицер Вооруженных сил Украины. Как сообщили в армии ДНР, военного накрыли минометным огнем его сослуживцы.

Согласно информации, оказавшейся в распоряжении защитников самопровозглашенной республики, старший лейтенант 57-й бригады ВСУ по фамилии Мельниченко убил двух своих подчиненных. После этого офицер решил сбежать из расположения соединения и выдвинулся в сторону позиций ополченцев. В армии ДНР предполагают, что причиной бегства Мельниченко стало желание избежать ответственности за свои действия.

Дезертира уничтожили в нейтральной зоне украинские минометчики. Огонь корректировался при помощи дрона. Другие подробности произошедшего инцидента раскрыты в видео, опубликованном в интернете защитниками ДНР.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Рады Вадим Колесниченко назвал причину неизбежности атак Киева против Донбасса.