Бомбардировщик F-2, пропавший ранее с радаров, упал в Японское море

Истребитель-бомбардировщик F-2 Сил самообороны Японии, который ранее пропал с радаров, упал в Японское море. Согласно последней информации, это произошло у побережья западной префектуры Ямагути.

Глава Минобороны Японии Такэси Ивая сообщил, что обоих летчиков к настоящему моменту удалось найти – они в сознании, передает ТАСС.

Подчеркивается, что пока специалистам не удалось зафиксировать какой-либо ущерб от падения самолета. Ивая подчеркнул, что японская сторона приносит свои извинения за данный инцидент и добавил, что по факту случившегося будет проведено расследование.