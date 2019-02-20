Ким Чен Ын после встречи с Трампом посетит Китай

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ханое планирует посетить Китай. Об этом утром в среду, 20 февраля, сообщил осведомленный источник в Пекине.

В настоящий момент не уточняется, какова будет программа главы КНДР в рамках визита в Поднебесную, однако в прошлом году после саммита с Трампом в Сингапуре Ким Чен Ын провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, передает ФБА "Экономика сегодня".

Не исключено, что в этом году северокорейский лидер поступит таким же образом. Вероятно, его визит в Китай состоится в марте.

Напомним, вторая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирована на 27-28 февраля.