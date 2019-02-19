Мать Сергея Скрипаля попросила признать его и Юлию пропавшими без вести

Елена Скрипаль, мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, попросила признать ее сына и его дочь Юлию пропавшими без вести. С соответствующим заявлением женщина обратилась в полицию.

«По почте отправлены заявления от имени матери Сергея Скрипаля Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии в Москве», - сообщила сегодня племянница Сергея, Виктория Скрипаль.

Виктория Скрипаль напомнила, что последний телефонный разговор со своей родственницей Юлией состоялся 24 июля 2018 года. Тогда Юлия позвонила Виктории и сообщила, что ее отец, Сергей Скрипаль, поправляется. С тех пор ни Юлия, ни сам Сергей на связь с родными не выходили. Сама Виктория уже неоднократно высказывала уверенность, что ее родственников нет в живых, сообщает ТАСС.