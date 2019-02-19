Дональд Кук показал кадры боевой подготовки перед походом в Черное море

Официальная страничка эсминца Дональд Кук опубликовала кадры подготовки американских моряков, которая происходила за некоторое время до нового похода. Сейчас корабль находится в Черном море.

За американским судном следят два российских корабля. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ: «Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль ЧФ «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря во вторник около пяти вечера. Об этом заходе проинформировали общественность представители американского военно-морского ведомства.

«Эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Donald Cook (DDG 75) начал свой северный транзит через пролив Дарданеллы по пути в Черное море в феврале. 19, 2019 с целью проведения операции по морской безопасности и укрепления региональной морской стабильности».

Накануне захода корабля в Черное море на официальной страничке Дональда Кука были опубликованы снимки, сделанные перед выходом с испанской военно-морской базы США Rota. В комментариях к фото сообщается, что кадры рассказывают об учениях на борту эсминца. Кроме того, поясняется, что в момент фотосессии судно находилось на восьмом патруле в районе операции Шестого флота ВМС США в поддержку интересов национальной безопасности США в Европе и Африке.