Клинцевич прокомментировал присутствие эсминца ВМС США в Черном море

Присутствие американского эсминца в акватории Черного моря провоцирует Киев на новые безрассудные действия, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Американский эсминец "Дональд Кук" вошел в Черное море

«Эсминцу «Дональд Кук», как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня – в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью», - написал российский сенатор в своем фейсбуке.

«Нужно быть откровенным провокатором, чтобы направлять свои корабли в Черное море в такой взрывоопасный момент. Российские корабли будут действовать по обстановке», - подчеркнул Клинцевич.