Снежная лавина сошла на горнолыжном курорте в Швейцарии

На горнолыжном курорте Кран-Монтана, расположенном в швейцарском кантоне Вале, сошла снежная лавина. По предварительным данным, под лавину могли попасть от 10 до 12 человек.

Сход лавины произошел около 14.15 (16.15 мск). Лавина накрыла горнолыжную трассу. Местная полиция сообщила, что под снег попали несколько человек. Глава города Кран-Монтана Николя Феро привел данные, что жертвами лавины могли оказаться от 10 до 12 человек.

В настоящее время проводится спасательная операция. Четверых человек уже удалось извлечь из-под снежных завалов, об их состоянии информации пока не поступало, операция продолжается. Генконсульство РФ в Женеве уточняет информацию, есть ли под лавиной граждане РФ, сообщает РИА Новости.