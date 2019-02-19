Минобороны опроверг обвинения американцев о фейке с ракетой

Министерство обороны РФ распространило комментарий информации, распространенной американскими СМИ. Западные журналисты сообщили о том, что на одном из брифингов российское военное ведомство продемонстрировали «другую ракету».

«Появление спустя месяц (!) «утечки» в американских СМИ со ссылкой на две американские спецслужбы о том, что на брифинге Минобороны России 23 января с.г. для военных атташе якобы была представлена какая-то «другая» ракета, а не «9м729», показало на ком «шапка горит», — сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков в комментарии.

Поводом для сообщения послужили публикации, в которых западные журналисты сообщили о российской ракете, нарушающей договор РСМД. Эти обвинения звучали и раньше. Представители США официально приписали российской ракете «9м729» сверхъестественную дальность, якобы нарушающую международные договоренности.

В связи с этим Минобороны провело специальный брифинг, в двадцатых числах января. На нем военным атташе и журналистам были показаны модернизированная установка ОТРК «Искандер» и контейнеры с ракетой.

Характеристики ракеты были также продемонстрированы. Это стало доказательство соблюдения Россией взятых международных обязательств. Спустя некоторое время американские СМИ сообщили, что на брифинге была показана другая ракета.

«Все обвинения России в создании ракеты «9м729», якобы нарушающей Договор РСМД, построены только на сфабрикованных «разведданных» ЦРУ и агентства геопространственной разведки США», — пояснило оборонное ведомство фейки западных СМИ: «Появившиеся, спустя месяц, «вбросы» в американских СМИ о якобы существовании какой-то «другой» российской ракеты, являются попытками американских спецслужб избежать дальнейшей ответственности за свою ложь».