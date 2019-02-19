Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонной беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и дали высокую оценку достигнутому уровню взаимодействия, особо отметив успехи в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Президент России и король Саудовской Аравии также обменялись мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов и подтвердили готовность к продолжению координации между странами. «Стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых российско-саудовских связей», - сообщает пресс-служба Кремля.