Налоговые войны: европейские государства против американских корпораций

В западных странах набирает обороты противостояние высокотехнологичных компаний государственным структурам по вопросу эффективного налогообложения сверхприбыльных IT-гигантов.

IT-корпорации, головные офисы которых большей частью находятся в американской Кремниевой долине, сопротивляются принятию соответствующих законов, ссылаясь на то, что они и так платят налоги, и введение каких-либо дополнительных платежей приведет к двойному налогообложению. Однако государственные структуры, в основном европейских стран, продолжают настаивать на том, чтобы IT-гиганты «делились» своими сверхприбылями.

Учитывая объемы трафика, рекламы и торговли, проходящие через соцсети, поисковики и агрегаторы, которыми владеют высокотехнологичные корпорации, их дополнительное налогообложение выглядит практически единственным реальным способом хоть как-то снивелировать социальное неравенство и возникающее в связи с ним напряжение в обществе. А поскольку в ЕС уже началась экономическая рецессия, то давление властей на корпорации с просьбами «поделиться» не только продолжится, но и усилится, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».