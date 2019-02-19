В России отреагировали на попытку Украины сорвать показ «Т-34» в США

В России попытка украинской дипломатии сорвать показ фильма «Т-34» в США не осталась незамеченной. Свое мнение по этому поводу высказали политики, деятели искусства и рядовые зрители. Украина призвала бойкотировать прокат российского фильма «Т-34» в США

«Украина объявила России войну и на кинополях – всеми силами пытается сорвать показ фильма «Т-34» в Северной Америке. Гитлеровцы тоже пытались остановить Т-34 на фронтах Второй мировой – не остановили. И эти не остановят – ни фильм об одном из символов нашей победы, ни память о ней», - высказался российский сенатор Алексей Пушков.

«Крикливая реакция властей Украины на показ в США нашего фильма «Т-34» – это признак агонии киевского режима. Такого не было никогда, чтобы представители одной страны требовали запретить показ чужого фильма в другой стране. Наконец, мы снова стали снимать кино, которое хотят смотреть во всем мире, которое ломает искаженное представление о России и русских. А это бесит злопыхателей, которые мечтают, чтобы Россия стала изгоем», - отреагировал политик Владимир Жириновский.

«Говорить, что фильм про советских танкистов, которые сражаются с немецкими танкистами, это пропаганда? Пропаганда чего? Пропаганда борьбы с фашизмом? Да, это она! А вы что против пропаганды борьбы с фашизмом? Это срам», - заявил телеведущий Иван Кудрявцев.

Зрители в соцсетях отметили, что истерика украинской дипломатии по поводу проката российской киноленты в США лишь добавила популярности фильму, и теперь его посмотрят даже те, кто раньше не слышал о нем.

Отменили показ фильма в США лишь два кинотеатра из тридцати, столкнувшиеся с прямыми и явными угрозами украинских националистов, в целях безопасности. Зато многие другие кинотеатры, напротив, подали заявки на прокат ленты.