Украина призвала бойкотировать прокат российского фильма «Т-34» в США

Посольство Украины в США обратилось в американские кинотеатры с призывом бойкотировать российский исторический фильм «Т-34» и отменить прокат ленты о героях Великой Отечественной войны.

«Посольство Украины в США призывает кинотеатры пересмотреть свои намерения показать данную картину, которая открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны», - заявила украинская дипломатическая миссия.

«Т-34» - российская историческая экшн-драма режиссера Алексея Сидорова, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает об успешном побеге советских танкистов из немецкого концлагеря. В российских кинотеатрах лента собрала 2,26 миллиарда рублей, обойдя по кассовым сборам многие другие популярные киноленты.