Власти США отменили все встречи с РФ, заявил Порошенко

Из-за инцидента в Керченском проливе американские власти отменили все встречи с российской стороной, заявил украинский президент Петр Порошенко, выступая сегодня в телеэфире.

«В Мюнхене во время конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом. Он подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами», - заявил президент Украины.

Американское руководство не намерено встречаться с представителями российской стороны до тех пор, пока РФ не отпустит задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских моряков, нарушивших российскую границу 25 ноября 2018 года, приводит слова Порошенко RT.