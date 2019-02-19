В больнице Ирака скончались семерняшки

Днем во вторник стало известно, что семерняшки, появившиеся на свет в Ираке, скончались в больнице. Ранее в медучреждении сообщалось, что мать, шесть девочек и один мальчик чувствуют себя хорошо.

Источник с сожалением констатировал, что все семь младенцев, которые родились в больнице аль-Баттуль, умерли. Причину гибели малышей пока не называют, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в СМИ появились данные о том, что 25-летняя женщина родила естественным путем шесть дочерей и одного сына. Врачи называли этот случай беспрецедентным и отмечали, что здоровье всех детей и их матери опасения не вызывает. Подчеркивалось, что родители очень обрадовались пополнению в семье.