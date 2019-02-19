Минометную атаку ВСУ против защитников Донбасса зафиксировала на видео армия ЛНР

Сотрудники пресс-службы армии непризнанной ЛНР зафиксировали на видео минометную атаку Вооруженных сил Украины против ополченцев. Ролик доступен для просмотра на сайте YouTube.

Военные корреспонденты побывали на позициях защитников Донбасса в районе села Сокольники, которое все чаще попадает под огонь ВСУ. Авторам репортажа удалось зафиксировать минометную атаку киевских силовиков, которую они провели в темное время суток. Обстрел корректировался при помощи беспилотного летательного аппарата. В видео отмечается, что ВСУ осуществляют подобные действия для поддержания напряжения на линии соприкосновения.

Ранее сегодня сообщалось, что Петр Порошенко раскрыл потери украинской армии с начала вооруженного конфликта в Донбассе. Соответствующее заявление президент бывшей советской республики сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.