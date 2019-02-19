Власти Японии признали Хуана Гуаидо главой Венесуэлы

Власти Японии признали оппозиционного политика Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Соответствующую информацию днем во вторник, 19 февраля, предоставил глава японского МИД Таро Коно.

Коно также выразил беспокойство в связи с тем, что на территории Венесуэлы до сих пор не были проведены новые президентские выборы, хотя целый ряд государств в последнее время активно призывает официальный Каракас к этому действию, сообщает сегодня ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что руководство Словении также признало оппозиционного лидера Хуана Гуаидо временным лидером Венесуэлы.