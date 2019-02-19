Петр Порошенко раскрыл потери ВСУ за время гражданской войны на востоке Украины

В Киеве раскрыли потери Вооруженных сил Украины за время военного конфликта с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. По данному вопросу некоторое время назад высказался Петр Порошенко, президент соседнего государства.

По словам Порошенко, процитированного сайтом «Новороссия», за почти пять лет, что продолжаются боевые действия, погибли 2 945 представителей ВСУ. Политик уточнил, что 948 из них армия потеряла после подписания мирных соглашений. Данные договоренности были заключены в Минске в начале 2015 года.

Противостояние в Донбассе, имеющее признаки гражданской войны, вспыхнуло весной 2014-го, после провозглашения ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости от Киева. Ранее в понедельник сообщалось, что политический эксперт Максим Жаров обозначил выгоду США и блока НАТО от продолжения боевых действий.