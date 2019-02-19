Эксперт: США хотят переложить вину в развале ДРСМД на Россию

Российский военный эксперт Игорь Коротченко во вторник заявил, что власти Соединенных Штатов Америки проводят информационную кампанию с целью переложить вину в развале договора о РСМД на Россию.

Частью данной кампании являются и обвинения США в том, что Минобороны РФ показало на брифинге ненастоящую ракету 9М729, передает РИА "Новости" слова Коротченко.

Эксперт отметил, что Вашингтон использует любые способы и не гнушается никакими инструментами для того, чтобы нанести очередной удар по России.

Игорь Коротченко добавил, что РФ показала лишь то, что есть, а также продемонстрировала свою приверженность ДРСМД.